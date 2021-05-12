В ближайшие недели Байден представит кандидатуру на пост посла США в Израиле

22:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден представит кандидатуру на пост американского посла в Израиле в ближайшие несколько недель. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.



"Мы, конечно же, представим кандидатуру квалифицированного, опытного посла в Израиле в ближайшие недели. Этот вопрос сейчас находится в процессе обсуждения, и когда мы будем готовы, то объявим кандидатуру, а пока мы весьма уверены в нашей команде в Иерусалиме", - отметила пресс-секретарь.



Срок полномочий прежнего посла Дэвида Фридмана подошел к концу 20 января. Ближневосточный конфликт не был в числе приоритетов в первые месяцы работы Байдена. В отличие от своих предшественников, он не назначил в течение этого срока спецпосланника по урегулированию израильско- палестинского конфликта, а также не выдвинул кандидатуру посла США в Израиле.



По словам пресс-секретаря, американские должностные лица за последние несколько дней провели почти три десятка телефонных звонков и встреч с представителями властей стран региона. "Только начиная с этих выходных мы провели более 25 телефонных звонков и встреч на высоком уровне с участием должностных лиц США высокого ранга с представителями властей Израиля, Палестинской автономии, наших партнеров и других заинтересованных сторон, включая Катар, Тунис, Иорданию, Египет, которые, как вы все знаете, играют важную роль в регионе, поскольку мы работаем над продвижением в сторону деэскалации", - добавила Псаки. Она подчеркнула, что многие консультации проводятся по дипломатическим каналам, на конфиденциальном уровне.



