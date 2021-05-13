IT-компании с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ. Такая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, сообщил в четверг глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Отказ крупных иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в РФ может повлечь запреты на размещение рекламы и денежные переводы от россиян. Также сообщил он.

"Чтобы это требование [открывать в РФ представительства] не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, нарушение требования по открытию филиалов может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства, уточнил парламентарий.