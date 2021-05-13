IT-компании с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян обяжут открывать филиалы в РФ
12:20 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян будут обязаны открывать официальные представительства в РФ. Такая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, сообщил в четверг глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Отказ крупных иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в РФ может повлечь запреты на размещение рекламы и денежные переводы от россиян. Также сообщил он.
"Чтобы это требование [открывать в РФ представительства] не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, нарушение требования по открытию филиалов может повлечь за собой запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес такого ресурса, а также запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Кроме того, планируется информировать пользователей соответствующих интернет-платформ о нарушении российского законодательства, уточнил парламентарий.
НОВОСТИ
- 12:05 13.05.2021
- Глава МИД Венгрии Сийярто принял приглашение Киева посетить Донбасс, сообщил Кулеба
- 12:00 13.05.2021
- Растет доля россиян, берущих займы в МФО - исследование
- 11:32 13.05.2021
- В России выявили 8 380 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 13.05.2021
- В Ереване сообщают, что ситуация на участке границы в Сюникской области не изменилась
- 11:05 13.05.2021
- Цены на продовольственные товары в РФ стабилизируются - кабмин
- 11:00 13.05.2021
- Армия обороны Израиля заявила об уничтожении штаба службы безопасности ХАМАС - СМИ
- 10:32 13.05.2021
- Более 120 американских генералов в отставке призвали обратить внимание на психическое и физическое состояние Байдена
- 10:20 13.05.2021
- Решение Tesla приостановить продажу электромобилей за криптовалюту привело к падению курса биткоина
- 10:20 13.05.2021
- В Думе предлагают ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия
- 10:07 13.05.2021
- Сведения о предках теперь можно найти в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать