Песков сравнил правительство Мишустина с пожарной командой в борьбе с кризисом
13:32 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работа правительства Михаила Мишустина позволяет России с минимальными потерями проходить кризис, связанный с пандемией коронавируса. Такое мнение в четверг высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отчет кабмина в Госдуме.
"Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды", - сказал он. Представитель Кремля отметил, что пандемия спровоцировала совершенно беспрецедентный мировой кризис.
"Но все-таки благодаря антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти - и проходим мы через этот период - наверное, с минимально возможными потерями", - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь главы государства назвал важным и то, что "правительство уже сейчас говорит о необходимости выхода на траекторию роста и верстает свои планы именно как планы роста". "Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - сказал Песков.
Мишустин 12 мая выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.
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