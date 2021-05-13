0
0
146
НОВОСТИ

Собор Святого Павла в Лондоне может закрыться из-за нехватки средств - ТВ

14:12 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт в связи с вызванными пандемией коронавируса потерями, если не будет обеспечено стабильное финансирование. Об этом в четверг сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Всемирно известная достопримечательность британской столицы почти полностью зависит от продаж билетов туристам, и в результате пандемии ее финансовое состояние было сильно подорвано, указывает Би-би-си. По словам управляющих, собор Святого Павла переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние 300 лет. Есть опасения, что под угрозой может оказаться и всемирно известный хор собора, который существует с XIII века.

В 2020 году доходы религиозного учреждения упали на 90%, поскольку оно оставалось закрытым для посетителей из- за карантинных мер. В этом году наблюдается аналогичная ситуация. Хотя собор получил 3,3 млн фунтов стерлингов (4,6 млн долларов) из правительственного фонда восстановления культуры, одни только ежегодные эксплуатационные расходы составляют 8 млн фунтов стерлингов (11,2 млн долларов) даже после сокращения 25% сотрудников.

Настоятель собора Святого Павла, преподобный доктор Дэвид Айсон считает, что для сохранения исторического здания необходимы "кардинальные решения". "Если мы не сможем собрать средства, чтобы нанять людей для ухода за зданием и платить за отопление и освещение, нам придется закрыться", - добавил он.

Почти вся деятельность по реконструкции собора также была отложена. Одним из важнейших проектов, который был отменен, является замена больших участков свинцовой крыши площадью 7 тыс. кв. метров, часть которой была построена еще во времена архитектора собора сэра Кристофера Рена (1632-1723).

Нынешний собор, шедевр известного британского архитектора сэра Кристофера Рена, является по меньшей мере четвертым по счету зданием (первый деревянный собор был построен в 604 году), стоявшим на этом месте. Он был возведен между 1675 и 1710 годами, после того как предыдущее сооружение было уничтожено во время Великого лондонского пожара.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 13.05.2021
Все пострадавшие в результате ЧП в Казани получат необходимую помощь - Путин
0
49
15:00 13.05.2021
Суд изменил наказание экс-главе Екатеринбурга Ройзману, арестованному на 9 суток
0
74
14:32 13.05.2021
Дело возбуждено в отношении подростка, угрожавшего повторить казанские события в Приамурье
0
134
14:20 13.05.2021
Светлана Разворотнева: необходимо изменить систему оплаты за вывоз отходов
0
131
14:00 13.05.2021
Финал футбольной Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту
0
148
13:32 13.05.2021
Песков сравнил правительство Мишустина с пожарной командой в борьбе с кризисом
0
208
13:20 13.05.2021
Черноморский флот получит новые корабли с высокоточным оружием
0
192
13:06 13.05.2021
Сбербанк отпразднует 180-летие вместе с клиентами
0
219
13:05 13.05.2021
Число исследователей в РФ сократилось на 17,5% при росте в других странах до 130% - РАН
0
249
13:00 13.05.2021
Россия не планирует поглотить ДНР и ЛНР - Песков
0
240

Возврат к списку