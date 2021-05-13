Собор Святого Павла в Лондоне может закрыться из-за нехватки средств - ТВ
14:12 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Собор Святого Павла в Лондоне может быть навсегда закрыт в связи с вызванными пандемией коронавируса потерями, если не будет обеспечено стабильное финансирование. Об этом в четверг сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.
Всемирно известная достопримечательность британской столицы почти полностью зависит от продаж билетов туристам, и в результате пандемии ее финансовое состояние было сильно подорвано, указывает Би-би-си. По словам управляющих, собор Святого Павла переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние 300 лет. Есть опасения, что под угрозой может оказаться и всемирно известный хор собора, который существует с XIII века.
В 2020 году доходы религиозного учреждения упали на 90%, поскольку оно оставалось закрытым для посетителей из- за карантинных мер. В этом году наблюдается аналогичная ситуация. Хотя собор получил 3,3 млн фунтов стерлингов (4,6 млн долларов) из правительственного фонда восстановления культуры, одни только ежегодные эксплуатационные расходы составляют 8 млн фунтов стерлингов (11,2 млн долларов) даже после сокращения 25% сотрудников.
Настоятель собора Святого Павла, преподобный доктор Дэвид Айсон считает, что для сохранения исторического здания необходимы "кардинальные решения". "Если мы не сможем собрать средства, чтобы нанять людей для ухода за зданием и платить за отопление и освещение, нам придется закрыться", - добавил он.
Почти вся деятельность по реконструкции собора также была отложена. Одним из важнейших проектов, который был отменен, является замена больших участков свинцовой крыши площадью 7 тыс. кв. метров, часть которой была построена еще во времена архитектора собора сэра Кристофера Рена (1632-1723).
Нынешний собор, шедевр известного британского архитектора сэра Кристофера Рена, является по меньшей мере четвертым по счету зданием (первый деревянный собор был построен в 604 году), стоявшим на этом месте. Он был возведен между 1675 и 1710 годами, после того как предыдущее сооружение было уничтожено во время Великого лондонского пожара.
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