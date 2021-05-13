Герой России Роман Романенко обсудил со студентами МГУ спорта и туризма перспективы путешествий в космос

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Уже в течение ближайших десятилетий жителям Земли может быть доступен космический туризм, полагает депутат Госдумы РФ, бывший летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. «Мы отметили 60-летие со дня первого полета человека в космос. Это одно из самых важных событий в истории всего человечества, - отметил парламентарий встречаясь с учащимися в Московском государственном университете спорта и туризма. - Благодаря тому прорыву мы можем теперь исследовать космическое пространство, проводить опыты на орбите и даже отправлять туристов в космические путешествия. Правда, сейчас это называется «экспедиция-посещение» и доступно далеко не всем».

Как отмечает Романенко, профильная структура – Роскосмос – не только ведет исследования, но и занята разработкой космических кораблей, экипировки и капсул приземления, которые позволят в перспективе развивать масштабный космический туризм. Экс-космонавт отметил, что пока только у России есть рабочая модель кораблей для отправки на Международную космическую станцию, что является серьезным конкурентным преимуществом РФ при создании такой специфической отрасли экономики как космический туризм. Депутат обсудил со студентами, которые будут специалистами туристической отрасли, ее перспективы. Учащиеся, например, предложили строить специальные комплексы, где будущие космические туристы смогли бы проходить адаптацию к особенностям жизни на орбите и к невесомости под контролем специалистов.