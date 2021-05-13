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Для перемирия ХАМАС должно прекратить обстрелы - посол Израиля в РФ

21:10 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение ХАМАС должно прекратить обстрелы израильской территории для установления перемирия между Израилем и Палестиной. Об этом заявил в четверг журналистам посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

"Это зависит не от нас. Этот вопрос зависит от террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", которые нас обстреливают ракетами. Они перестанут обстреливать, и будет прекращение огня - очень просто. Не мы же начали их обстреливать, а они нас. Они должны прекратить огонь. Даже почти не надо никаких переговоров, просто прекратить стрелять", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о возможности прекращения огня в ближайшее время.

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