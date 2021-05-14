Володин подал заявление на участие в праймериз "Единой России" от Саратовской области

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу сообщил журналистам, что подал заявление на участие в предварительном голосовании (праймериз) по отбору кандидатов партии "Единая Россия" на думских выборах восьмого созыва.

"Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" в родной для себя Саратовской области", - сказал он.

Володин уточнил, что будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области.