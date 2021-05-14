ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ракет ХАМАС - СМИ
12:32 14.05.2021 Источник: Интерфакс
Израильская авиация в пятницу утром атаковала на территории сектора Газа подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет, сообщает издание "Таймс оф Израэл" со ссылкой на армию обороны Израиля.
Кроме того, по данным издания, истребители атаковали пусковую площадку, с которой ХАМАС запускало в сторону Израиля самоподрывающиеся беспилотники. Под удары также попали наблюдательные посты ХАМАС на севере и в центральной части сектора Газа.
Ранее ночью, напоминает "Таймс оф Израэл", 160 израильских самолетов одновременно приняли участие в налете на сеть туннелей ХАМАС, прорытых под городом Газа. В ходе операции было выпущено примерно 450 ракет по 150 целям: речь идет о крупнейшем ударе Израиля с момента нынешнего всплеска насилия в регионе.
Военные отметили, что масштаб ущерба от удара еще предстоит установить.
Кроме этого, по целям ХАМАС вели огонь израильские танки, артиллерия, пехота.
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