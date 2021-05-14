0
0
0
НОВОСТИ

ВВС Израиля нанесли удары по подземным пусковым установкам ракет ХАМАС - СМИ

12:32 14.05.2021 Источник: Интерфакс

Израильская авиация в пятницу утром атаковала на территории сектора Газа подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет, сообщает издание "Таймс оф Израэл" со ссылкой на армию обороны Израиля.

Кроме того, по данным издания, истребители атаковали пусковую площадку, с которой ХАМАС запускало в сторону Израиля самоподрывающиеся беспилотники. Под удары также попали наблюдательные посты ХАМАС на севере и в центральной части сектора Газа.

Ранее ночью, напоминает "Таймс оф Израэл", 160 израильских самолетов одновременно приняли участие в налете на сеть туннелей ХАМАС, прорытых под городом Газа. В ходе операции было выпущено примерно 450 ракет по 150 целям: речь идет о крупнейшем ударе Израиля с момента нынешнего всплеска насилия в регионе.

Военные отметили, что масштаб ущерба от удара еще предстоит установить.

Кроме этого, по целям ХАМАС вели огонь израильские танки, артиллерия, пехота.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 14.05.2021
Россия может отказаться от разработки ракеты среднего класса "Союз-6"
0
58
12:05 14.05.2021
Пашинян сообщил Путину о решении обратиться в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области
0
105
12:00 14.05.2021
Среди американцев только 5% назвали РФ важным партнером для США - опрос МИД Японии
0
87
11:32 14.05.2021
Фигуристок Загитову и Медведеву не включили в состав сборной России на сезон-2021/22
0
142
11:20 14.05.2021
В России выявили 9 462 случая заражения коронавирусом за сутки
0
167
11:05 14.05.2021
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу - ТВ
0
178
11:00 14.05.2021
Володин подал заявление на участие в праймериз "Единой России" от Саратовской области
0
171
10:32 14.05.2021
Израиль провел крупнейшую с начала конфликта атаку по объектам радикалов в Газе - армия
0
233
10:20 14.05.2021
В Химках мужчина бросил в Вечный огонь телевизор
0
243
10:05 14.05.2021
Цена бензина в США достигла рекордного за 7 лет уровня из-за атаки на Colonial Pipeline
0
232

Возврат к списку