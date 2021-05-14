Сбербанк Казахстан выплатит 112 миллионов долларов дивидендов

12:48

Годовое общее собрание акционеров Сбербанка в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк») приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года. Размер дивидендов на одну простую акцию составит 3774,8 тенге (эквивалентно 8,83 долл. США), а общий объем выплат превысит 48 млрд тенге (112 млн долл.). По данным аудированной отчетности, чистая прибыль банка в прошлом году составила 60 млрд тенге (140 млн долл.).



«На фоне стабильных финансовых результатов дочернего банка в Казахстане выплата рекордных дивидендов подтверждает эффективность нашей стратегии развития, – отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев. – Сбербанк Казахстан лидирует по целому ряду значимых показателей эффективности в периметре Сбера и, выполняя обязательства перед акционерами, вносит свой вклад в общий результат Группы Сбер, обеспечивая стабильную доходность на вложенный капитал».

Ранее дочерний банк Сбера в Белоруссии – БПС-Сбербанк – объявил о выплате рекордных дивидендов в размере 94 млн белорусских рублей (37 млн долл. по текущему курсу).