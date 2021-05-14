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Канцлер Австрии решил поднять флаг Израиля на здании своей канцелярии в знак солидарности

13:20 14.05.2021 Источник: Интерфакс

Государственный флаг Израиля будет поднят в пятницу на крыше ведомства федерального канцлера Австрии в знак солидарности, сообщил сам канцлер Себастьян Курц.

"Сегодня в знак солидарности с Израилем на крыше ведомства федерального канцлера будет поднят израильский флаг. Террористические атаки на Израиль нужно осуждать самым серьезным образом. Вместе мы стоим на стороне Израиля", - говорится в твиттере канцлера.

К сообщению приложена фотография, на которой видно, что на крыше здания наряду с флагом республики и Евросоюза находится и израильский флаг.

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