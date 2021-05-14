Россия планирует занять 20% мирового рынка водорода - глава Минэнерго РФ
16:32 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия имеет большой потенциал развития водородной энергетики, использование новых технологий должно способствовать наращиванию компетенций не только по производству водорода, но и его транспортировке и хранению. Задача страны - занять около 20% мирового рынка водорода, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика".
"Нужно прорабатывать вопросы широкомасштабного производства водорода, хранения, транспортировки. Его производство можно развивать на основе природного газа или атомной энергии. В этом плане у России много возможностей для развития. Главное, мы не должны стоять на месте, надо развивать новые технологии. Перед нами стоит амбициозная задача - занять 20% рынка, и она не подлежит обсуждению", - сказал он.
Шульгинов также добавил, что сами технологии производства водорода не новы, его может выпускать почти каждый НПЗ.
"Но сейчас сложно сказать, как и по какой цене будет продаваться "голубой", "зеленый" водород, поскольку рынка как такового нет, он только формируется. При этом Россия планирует присутствовать на рынках всех видов водорода, чтобы закрыть все ниши", - отметил министр.
НОВОСТИ
- 17:12 14.05.2021
- В РФ предложили разрешить ведение малого бизнеса в жилых домах
- 17:00 14.05.2021
- Китай выявил локальную вспышку коронавируса на северо-востоке страны
- 16:12 14.05.2021
- Профсоюз врачей Японии потребовал отменить Олимпийские игры в Токио
- 16:00 14.05.2021
- Посольство США заявило о намерении властей РФ отложить запрет на наем местных граждан
- 15:40 14.05.2021
- Сбер расширил возможности подписки СберПрайм
- 15:32 14.05.2021
- Трамп намерен возобновить участие в митингах в июне - New York Post
- 15:12 14.05.2021
- Онлайн-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
- 15:00 14.05.2021
- Украину превращают в антипод России, уверен Путин
- 14:57 14.05.2021
- Семь тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три дня
- 14:32 14.05.2021
- Colonial Pipeline заплатила хакерам $5 млн в день кибератаки - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать