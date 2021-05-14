Председатель комиссии ОП РФ Разворотнева: Кэшбэк за ЖКУ – первый шаг на пути снижения платежей
18:36 14.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
«Основная задача – снизить платежи жителей за услуги ЖКХ. Для этого есть несколько механизмов. Один из них – кешбэк, который предоставляется за онлайн оплату, за предоплату, за использование мобильных сервисов и тому подобное, – отметила Разворотнева. – Здесь основные интересанты – расчетно-кассовые центры, банки, торговые и сервисные предприятия».
Хотя некоторое время назад общественники боролись с комиссиями, которые банки и расчетные центры добавляли к коммунальным платежам, сейчас все больше банков отказываются от комиссий и даже начинают предлагать премии в виде скидок или возврата средств плательщикам. Как говорит Разворотнева, она предлагает комплексную программу сокращения платежей за ЖКХ на 30%. «Для этого необходимо внести определенные поправки в нормативную базу, внедрять технологии энергосбережения, жестче контролировать поставщиков коммунальных ресурсов и услуг. И мы двигаем все процессы в этом направлении», - отметила общественница.
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