Действия израильских военных против демонстрантов на границе осудили в Ливане

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ливана Мишель Аун считает преступлением стрельбу израильских военных по активистам, которые проводили акцию протеста у границы напротив поселения Метулла. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.



"Израильские войска совершили преступление, ранив двоих демонстрантов, при этом один из них умер от полученного ранения в живот", - заявил Аун.



Президент республики потребовал от МИД Ливана направить послание в Совет Безопасности ООН и поставить международное сообщество в известность о последствиях инцидента на границе.



Военнослужащие израильской армии сделали несколько предупредительных залпов из танков по группе палестинцев и ливанцев, которые проникли в пятницу через пограничные заграждения на территорию Израиля из Южного Ливана. Один из активистов получил осколочное ранение в живот и был доставлен в больницу, где позже умер.



