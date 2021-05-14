Действия израильских военных против демонстрантов на границе осудили в Ливане
22:20 14.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Израильские войска совершили преступление, ранив двоих демонстрантов, при этом один из них умер от полученного ранения в живот", - заявил Аун.
Президент республики потребовал от МИД Ливана направить послание в Совет Безопасности ООН и поставить международное сообщество в известность о последствиях инцидента на границе.
Военнослужащие израильской армии сделали несколько предупредительных залпов из танков по группе палестинцев и ливанцев, которые проникли в пятницу через пограничные заграждения на территорию Израиля из Южного Ливана. Один из активистов получил осколочное ранение в живот и был доставлен в больницу, где позже умер.
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