ХАМАС готов наносить удары по Тель-Авиву в течение полугода

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о готовности наносить удары в направлении израильского города Тель-Авив в течение шести месяцев. Об этом сообщила в субботу палестинская радиостанция "Дунья аль-Ватан".

"Мы готовы наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев", - приводит радиостанция слова представителя движения Абу Обейды.