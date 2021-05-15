Канадцы не хотят посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Токио - опрос
18:45 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
мией коронавируса выступают против того, чтобы спортсмены страны участвовали в Олимпийских играх в Токио. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.
Он ссылается на данные социологического опроса, проведенного исследовательскими организациями Leger и Association for Canadian Studies. В исследовании приняли участие более 1,5 тыс. человек.
42% респондентов заявили, что не поддерживают отправку канадских атлетов в Японию, а 39% считают, что спортсмены должны участвовать в Играх. При этом 46% опрошенных полагают, что Олимпиада не будет безопасной с точки зрения возможного заражения коронавирусом, 35% дали противоположный ответ. Остальные участники исследования затруднились с ответом на оба вопроса.
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