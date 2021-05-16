На реке под Саратовом столкнулись два катера, два человека погибли
14:20 16.05.2021 Источник: Интерфакс
Трагедия произошла в 13:18 по местному времени.
"В одном катере было два человека, мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, они не пострадали, находятся на берегу", - говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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