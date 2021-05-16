На реке под Саратовом столкнулись два катера, два человека погибли

14:20 Источник: Интерфакс

Два человека стали жертвами столкновения двух катеров на реке Каюковка в Саратовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона в воскресенье.



Трагедия произошла в 13:18 по местному времени.



"В одном катере было два человека, мужчина и женщина, оба от травм погибли. Во втором было три человека, они не пострадали, находятся на берегу", - говорится в сообщении.



Обстоятельства произошедшего выясняются.



