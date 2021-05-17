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Прокуроры пресекли включение необоснованных затрат в услуги ЖКХ в 11 регионах РФ

11:20 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская прокуратура в этом году пресекла включение необоснованных затрат в цены на услуги ЖКХ в 11 регионах страны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в текущем году на территории 42 регионов проведены масштабные проверки исполнения законодательства при установлении тарифов на коммунальные услуги. "В 11 субъектах РФ (Чувашская Республика, Вологодская, Саратовская области и другие) прокуроры пресекли факты включения в цены на услуги коммунальных организаций необоснованных затрат в размере 203 млн рублей, определения стоимости энергетических и иных видов ресурсов на основании недостоверных и неподтвержденных сведений", - сообщили в Генпрокуратуре. Так, в апреле по требованию прокуратуры Хакасии республиканским комитетом по тарифам и энергетике ранее утвержденный для энергоснабжающей организации тариф снижен на 106,2 млн рублей, в том числе за счет исключения неправомерных затрат на выплаты топ-менеджменту и уплату страховых взносов.

В 14 регионах (Республика Крым, Волгоградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и другие) прекращена практика оказания предприятиями ЖКХ коммунальных услуг населению в отсутствие регулируемых цен и путем неправильного применения установленных для них тарифов. Кроме того, прокуроры применяли меры реагирования на несоблюдение требований недискриминационного доступа потребителей к инженерным сетям и сроков технологического присоединения к ним (Кабардино-Балкарская, Карачаево- Черкесская республики, Калужская, Ярославская области, Севастополь и другие).

Всего по результатам проведенных в текущем году прокуратурой проверок выявлено 2 тыс. нарушений закона, свыше 200 лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 8 уголовных дел. Ситуация в сфере тарифообразования на коммунальные услуги остается на особом контроле органов прокуратуры.

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