Киев принимает антироссийские решения под воздействием твердой руки ряда стран - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие антироссийские решения Киева принимаются под воздействием на Украину твердой руки ряда стран, заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня на Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета. "Он заполняется теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет все чаще в сторону россиененавистничества, - указал Песков. - И все решения, которые принимаются под воздействием этой твердой руки, носят антироссийский характер".