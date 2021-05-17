Киев принимает антироссийские решения под воздействием твердой руки ряда стран - Песков
13:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие антироссийские решения Киева принимаются под воздействием на Украину твердой руки ряда стран, заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня на Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета. "Он заполняется теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет все чаще в сторону россиененавистничества, - указал Песков. - И все решения, которые принимаются под воздействием этой твердой руки, носят антироссийский характер".
НОВОСТИ
- 13:32 17.05.2021
- В США офицера отстранили за критику марксизма в армии
- 13:20 17.05.2021
- Власти в Петербурге готовы заключить мировое соглашение по иску об уничтожении граффити с Хармсом - СМИ
- 13:05 17.05.2021
- Кандидаты на владение оружием будут проходить медкомиссию в госучреждениях - Хинштейн
- 12:32 17.05.2021
- Ученикам казанской школы, где произошла стрельба, на 1,5 ч увеличат время сдачи ЕГЭ и ОГЭ
- 12:27 17.05.2021
- Виртуальные ассистенты Сбера помогут розничным инвесторам ориентироваться на финансовых рынках
- 12:20 17.05.2021
- Гейтсу пришлось уйти из совета директоров Microsoft из-за служебного романа - WSJ
- 12:05 17.05.2021
- Спецслужбы Польши задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России гражданина республики
- 12:04 17.05.2021
- «РМ Рейл» и ЕВРАЗ урегулировали разногласия и договорились о долгосрочном сотрудничестве
- 12:00 17.05.2021
- В России выявили 9 328 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 17.05.2021
- СК расследует почти 60 дел по преступлениям, связанным с коронавирусом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать