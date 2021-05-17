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НОВОСТИ

Кандидаты на владение оружием будут проходить медкомиссию в госучреждениях - Хинштейн

13:05 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями. Такое положение содержится в законопроекте, который вносится в Госдуму в понедельник группой депутатов "Единой России", сообщил соавтор, глава комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В пояснительной записке (есть в распоряжении ТАСС) указано, что наличие медицинских противопоказаний к владению оружием должно устанавливаться "по результатам медицинского освидетельствования, которое может проводиться исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения". Освидетельствование должно включать химико- токсикологические исследования на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. "При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина", - предлагают депутаты.

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