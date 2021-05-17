Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе
17:33 17.05.2021
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Евгений Попов и Владимир Ресин обсудили
вопросы сохранения объектов культурного
наследия. Фото Анны Железняк
В частности, жители обращают внимание на судьбу нескольких разрушающихся храмов Москвы. «Речь идет о Храме Божией Матери «Знамение» в Кунцеве и Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, относящихся к архитектурному наследию Нарышкиных, - уточнил телеведущий. - Дождутся ли они своего возрождения? И как скоро? Надеюсь, что совместными усилиями мы изменим ситуацию к лучшему».
«Западная префектура – одна из территорий Москвы, где активно идет храмовое строительство и реставрация. Многие из возведенных церквей – настоящие шедевры современного зодчества. Кроме того, каждый новый храмовый комплекс – центр не только религиозной, но и духовно-просветительской жизни района, по факту социальный объект. Благодаря самоотверженности местных жителей, москвичи обретают в шаговой доступности храмы, где у всех есть возможность бесплатно научиться ремёслам, музыке и пению, изучить иностранные языки», – заявил Ресин.
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