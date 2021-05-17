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Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе

17:33 17.05.2021

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Евгений Попов и Владимир Ресин обсудили
вопросы сохранения объектов культурного
наследия.                Фото Анны Железняк
Властям РФ нужно обратить внимание на неудовлетворительное состояние многих объектов культурного наследия, заявил телеведущий Евгений Попов в ходе инспекции хода строительных работ при возведении храмовых комплексов на западе Москвы, который проводила комиссия во главе с депутатом Госдумы, куратором программы строительства православных храмов в столице Владимиром Ресиным. «Не все владельцы или арендаторы добросовестно относятся к исполнению своих обязанностей по содержанию таких объектов, - заявил Попов. - Поэтому существует угроза фактической утраты многих памятников. А ведь это основа для дальнейшего духовного развития общества. Вместе с активистами ЗАО мы проводим встречи на территории объектов, собираем подписи в их защиту, готовим коллективные обращения в органы власти».

В частности, жители обращают внимание на судьбу нескольких разрушающихся храмов Москвы. «Речь идет о Храме Божией Матери «Знамение» в Кунцеве и Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, относящихся к архитектурному наследию Нарышкиных, - уточнил телеведущий. - Дождутся ли они своего возрождения? И как скоро? Надеюсь, что совместными усилиями мы изменим ситуацию к лучшему». 

«Западная префектура – одна из территорий Москвы, где активно идет храмовое строительство и реставрация. Многие из возведенных церквей – настоящие шедевры современного зодчества. Кроме того, каждый новый храмовый комплекс – центр не только религиозной, но и духовно-просветительской жизни района, по факту социальный объект. Благодаря самоотверженности местных жителей, москвичи обретают в шаговой доступности храмы, где у всех есть возможность бесплатно научиться ремёслам, музыке и пению, изучить иностранные языки», – заявил Ресин.

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