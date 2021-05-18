Светлана Разворотнева: Бесплатные места в паркингах необходимо предоставлять владельцам сносимых гаражей и льготным категориям граждан

22:55

В Москве прошёл автопробег «За доступный гараж», который организовал член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. По улицам столицы проехали 15 машин, что, по мысли инициатором акции, должно привлечь внимание властей к проблеме нехватки парковочных мест.

"Мы не сможем одномоментно пересадить все население на общественный транспорт, потому что у граждан есть дачи, дети, которых необходимо возить из кружка в кружок и так далее", – говорит общественница, по словам которой, недостаточно количество парковок становится острой социальной проблемой. Из-за этого возникают трудности при проезде спецтранспорта экстренных служб, иногла доходит до конфликтов во дворах. Разворотнева отмечает, что важно создавать в мегаполисе компенсационные парковки и дешевые многоуровневые паркинги. "На площадке Общественной палаты РФ мы обсуждали предложение предоставлять владельцу сносимого гаража денежную компенсацию в размере реальной рыночной цены гаража или бесплатное место в паркинге. Теперь мы выдвигаем предложение создать рабочую группу при правительстве Москвы по строительству доступных паркингов. Мы настроены на сотрудничество с городскими властями в решении этой проблемы", – говорит Разворотнева.

По её словам, кроме представителей городских властей, в в рабочую группу войдут депутаты Московской городской думы, члены Общественной палаты РФ, региональных ассоциаций автомобилистов и бизнесмены. Как считает Разворотнева, стоимость места в паркинге не должна превышать 150-300 тыс. рублей.