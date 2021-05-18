«Роснефть» стала отраслевым лидером ESG-рейтинга Bloomberg
00:14 18.05.2021
Отметим, что «Роснефть» с 2007 года публикует Отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности и больше 10 лет является членом Глобального договора Организации объединенных наций (ООН). Также компания первой из нефтегазовых компаний РФ заявила о приверженности 17 целям ООН в области устойчивого развития, представив масштабный «План по углеродному менеджменту до 2035 года». А в 2020 году опубликовала обновленную Публичную позицию в области прав человека и Декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг.
Активность «Роснефти» в сфере ESG отмечена и другими рейтинговыми агентствами: компанию второй год подряд включают в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области устойчивого развития и ответственного инвестирования, а также прозрачности в раскрытии информации. Кроме того, в прошлом месяце агентство Sustainalytics дважды улучшило позиции отечественного мейджера в своем рейтинге и «Роснефть» стала в нем лучшей среди нефтегазовых компаний РФ.
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