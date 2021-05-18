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НОВОСТИ

Немецкие экологи намерены отменить "Северный поток — 2"

08:55 18.05.2021

Германская экологическая организация Deutsche Umwelthilfe намерена опротестовать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о немедленном исполнении разрешения на укладку труб для «Северного потока — 2» в водах ФРГ.
"Здесь делаются дела — вопреки здравому смыслу в том, что касается климатической политики, а также вопреки духу и тексту решения Федерального конституционного суда об охране окружающей среды», — заявил руководитель организации Саша Мюллер-Креннер. «Мы подадим заявление в административный суд Гамбурга с целью восстановления приостанавливающего прокладку иска», — утверждал он.
17 мая регулятор распорядился немедленно исполнить разрешение от 14 января об укладке газопровода на 2-километровом участке в исключительной экономической зоне Германии посредством судов с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик «Фортуна».

ИА EADaily

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