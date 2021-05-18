Израильская армия заявила о запуске 90 ракет со стороны сектора Газа за ночь
09:00 18.05.2021 Источник: Газета.Ru
За минувшую ночь со стороны сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 90 ракет. Об этом сообщила армия обороны израильского государства в Twitter.
Отмечается, что около 20 ракет упали в самом секторе Газа. Израильской системе противовоздушной обороны «Железный купол» удалось перехватить десятки ракет.
Ранее сообщалось, что армия Израиля выпустила не менее 20 ракет по югу Ливана.
Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.
По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 09:32 18.05.2021
- Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета Трутнева
- 09:20 18.05.2021
- Познер призвал отменить в России мораторий на смертную казнь
- 09:05 18.05.2021
- Стоимость нового российского авианосца оценили в полтриллиона рублей
- 08:55 18.05.2021
- Немецкие экологи намерены отменить "Северный поток — 2"
- 08:45 18.05.2021
- Си Цзиньпин и Владимир Путин примут участие в закладке ядерного проекта
- 08:35 18.05.2021
- Миротвоцы ООН в Ливане усилили патрулирование на границе с Израилем
- 08:23 18.05.2021
- Роскомнадзор пригрозил замедлить в РФ работу Facebook и Youtube
- 08:10 18.05.2021
- Армейская авиация привлечена к мониторингу пожарной обстановки в лесах Дальнего Востока
- 07:56 18.05.2021
- Лавров на встрече с главами работающих в России французских компаний подтвердил заинтересованность страны в инвестициях
- 07:45 18.05.2021
- Россия сократила вложения в казначейские обязательства минфина США в марте 2021 года на $1,78 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать