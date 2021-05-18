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НОВОСТИ

Ситуация с коронавирусом в начале курортного сезона в Крыму хуже, чем год назад - Аксенов

10:00 18.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Глава Крыма заявил, что ситуация с коронавирусом в начале курортного сезона хуже, чем год назад. Сергей Аксенов отметил, что ежедневно фиксируют до сотни новых случаев заражения.

В эфире местного телеканала «Миллет» Аксенов отметил, что надо внимательно относиться к людям с насморком и с нездоровым видом, передает ТАСС. По его словам, Крым готов принять 6 миллионов туристов.  Эхо Москвы

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