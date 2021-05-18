В Госдуме предложили восстановить смертную казнь
11:32 18.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили ввести смертную казнь после трагедии в Казани. Эта мера позволила бы предотвратить такие происшествия в будущем.
Страх смерти мог бы остановить напавшего на гимназию №175 в Казани, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Константин Затулин.
«Я считаю важным вернуться к вопросу о восстановлении смертной казни для изуверов, маньяков, убийц детей. Мне кажется, в создавшейся ситуации, как бы уважительно мы не относились к христианской проповеди, к позиции Русской православной церкви, ситуация зашла так далеко, что мы обязаны подумать о том, чтобы отсечь негодную плоть. Мы видим, что казанский убийца совсем не хотел умирать, он поднял руки и сдался. Наверное, если бы неотвратимо было его наказание — смертная казнь, может быть, он не пошёл бы на это злодейство».
Затулин отметил, что все средства хороши на «войне» с массовыми убийцами и смертную казнь поддержат все адекватные россияне.
«Я думаю, что её [идею смертной казни — прим. ГМ] разделяет большинство нормальных людей в России, здравых людей. У меня нет жажды смертных казней и вообще казней как таковых. Я просто понимаю, что в определённой ситуации дезертиров расстреливают, например, во время боевых действий на войне. Мы на войне. На войне как на войне. В данном случае это война с этими особо опасными формами массовых убийств, изуверских убийств, когда дети становятся объектом нападения. Это надо пресекать. Соответственно, в этой борьбе, мне кажется, эти средства хороши».
По мнению депутата, причина появления массовых убийц в обществе кроется в недостатке воспитания, образования, в интернете и экстремистских призывах.
Ранее телеведущий Владимир Познер призвал отменить мораторий на смертную казнь в России.
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