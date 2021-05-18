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НОВОСТИ

В столице подвели итоги олимпиады «Современный московский учитель»

11:17 18.05.2021

В этом году в олимпиаде «Современный московский учитель» приняли участие более 3,8 тыс. учителей из 389 образовательных организаций столицы.

Целью олимпиады является содействие профессиональному развитию московских учителей, совершенствование компетенций, необходимых для достижения высоких результатов, а также повышение престижа профессии учителя.

В задачи соревнований входит совершенствование форм применения современных достижений информационных технологий в деятельности педагогов, а также количественная и качественная оценка компетенций учителей в области информационных технологий (ИТ).

По словам заместителя директора Московского центра технологической модернизации образования (ТемоЦентр) Игната Игнатова, олимпиада «Современный московский учитель» – это «не только замечательный способ повышения квалификации, но и ориентир для педагогов в вопросах своего профессионального развития в области информационных технологий».

Соревнования проходили в три этапа: онлайн-тестирование на общую компьютерную грамотность, решение кейса «Организация работы учебной группы с использованием информационных сервисов» и видеоролик «Использование ИТ в образовательном процессе» (геймификация образовательного процесса). Во второй тур пробились 366 учителей, а в финал вышли 56. Победителями олимпиады стали 10 педагогов, еще 10 – лауреатами.

«Работы всех финалистов, независимо от того, стали ли они лауреатами или победителями, привлекли большое внимание экспертов и заслужили высокую оценку членов жюри. Возможно, идеи, которые прозвучали в этих роликах, станут основной для новых информационных сервисов в московском образовании», – рассказал Игнат Игнатов на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы.

Все финалисты получат дипломы и возможность принять участие в конкурсе «Учителя года Москвы» в следующем году.

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