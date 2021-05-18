Пока нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в Вашингтон - Рябков

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не готов прогнозировать сроки возвращения посла России Анатолия Антонова в США, дипломат продолжает контакты в государственных структурах и общественно-политических кругах.

"Посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах. Это работа требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте. Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон", - сказал он в интервью РБК, опубликованном на сайте издания во вторник.