Великобританию предложили внести в список недружественных стран

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили внести Великобританию в список недружественных стран. Причиной тому депутат назвал противостояние с Россией с XIX века и организацию убийства императора Павла I.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Если говорить о моих собственных суждениях, Великобритания тоже должна была бы оказаться в этом списке, потому что Великобритания гораздо глубже, гораздо последовательнее и гораздо эффективнее, чем Соединенные Штаты, противостоит России на протяжении уже достаточно долгого времени. Не только в советский период, но и в предыдущий, в XIX веке и так далее. В конце концов, мы не участвовали ни в одном заговоре против кого-либо из венценосных особ Великобритании, а они укокошили нашего Павла. Плохой он или хороший, но был наш император, а заговор против него организовывал посол Великобритании Уитворт».

Затулин перечислил европейские страны, которые дружественны к России.

«Мне кажется, в сегодняшней ситуации это такие страны, в которых есть повод бороться за мнение — это Германия, Италия, в какой-то мере Франция, Венгрия, Австрия, Сербия. Вполне возможно, что это и Македония, хотя она пытается одновременно везде на все стулья сесть. Это Греция, где среди людей очень широка симпатия к России».

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран 14 мая. Туда попали Чехия и США. МИД России допустил расширение списка.