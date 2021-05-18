Открыт бюст основателю Тыла Вооруженных сил генералу армии Андрею Хрулёву

22:51

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, совместно с руководителем Федерального Казначейства Романом Артюхиным приняли участие в торжественной церемонии, посвященной открытию бюста генералу армии Андрею Хрулёву. Почётным гостем церемонии была внучка выдающегося военачальника Ирина Хрулёва.

«Я искренне приветствую всех, кто присутствует сегодня на торжественной церемонии, родных и близких Андрея Васильевича Хрулева. В летопись нашей страны и наших Вооруженных Сил его имя, как создателя централизованной системы материального, транспортного и технического обеспечения, вписано, поистине, золотыми буквами.

Андрей Васильевич действительно был уникальным человеком и умелым руководителем. Его ответственность, внимательное отношение к людям, рачительность и бережливость были главными профессиональными чертами», – отметил генерал армии Дмитрий Булгаков.

«80 лет назад, в самые драматические первые месяцы Великой Отечественной войны, именно под его руководством был создан такой тыл Красной Армии, который и обеспечил ее всем необходимым для достижения нашей немеркнущей в веках Победы. Мудрость мыслей и великие дела Хрулева, его земной путь и профессиональный подвиг – это жизненный ориентир для всех нас» - подчеркнул в своем выступлении заместитель главы военного ведомства.

В торжественном мероприятии приняли участие более 100 гостей, включая руководство Министерства обороны, Казначейства России, Союза ветеранов России, Общества военных финансистов, прямые потомки

Андрея Хрулёва, руководители ведущих военных вузов страны, представители органов исполнительной власти и силовых ведомств.

Особые слова признательности за плодотворное сотрудничество, поддержку и постоянное взаимодействие генерал армии Дмитрий Булгаков выразил коллективу и руководству Федерального казначейства, как гаранту финансовой стабильности в материально-техническом обеспечении войск и сил флота, а также вручил медали Министерства обороны Российской Федерации Скульптурный образ Андрея Хрулёва был изготовлен в мастерской Алексея Игнатова, который с 2008 года работает в Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Основными работами автора являются скульптурная композиция по фильму «Офицеры», установленная на Фрунзенской набережной в 2013 г., памятник героям Первой мировой войны в г. Санкт-Петербурге, памятник военным финансистам в Ярославле на аллее Памяти.

В 2022 году будет отмечаться 130-летие со Дня рождения генерала армии Андрея Хрулёва.

Генерал армии Андрей Хрулев – создатель современной концепции тылового обеспечения, в том числе, объединения в единую систему Тыла Вооруженных Сил СССР традиционного интендантства (обмундирование и продовольственное снабжение), материально-технического обеспечения, финансирования, военного строительства, военных сообщений (железнодорожный транспорт), военно-санитарного, снабжения горючим, автомобильного, дорожного, административно-хозяйственного, квартирно-эксплуатационного, ветеринарного управлений, приема и хранения материально-технических ценностей, поставляемых по лендлизу и многого другого.

Генерал армии Хрулев занимал должности начальника Главного интендантского управления Красной Армии (1939-1941), заместителя наркома обороны СССР – начальника Главного управления тыла РККА (с 1941г.), народного комиссара путей сообщений СССР (1942-1943), начальника тыла Советской Армии (1943-1950).

Под непосредственным руководством генерала армии А.В.Хрулева были разработаны форма и многие награды, в том числе, орден Отечественной войны, Победы, Славы, Суворова, Кутузова и др.

Генерал армии Хрулев принимал также активное участие в реабилитации жертв сталинских репрессий и помогал семьям репрессированных.