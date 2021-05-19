Киевские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня - ЛНР

07:28

Киевские силовики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Калиновка.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и автоматических станковых гранатометов АГС-17.

ЛуганскИнформЦентр