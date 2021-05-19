Около 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за накопленных долгов - газета

07:59 Источник: Интерфакс

Общее число должников в России приближается к 19 млн человек, при этом примерно 7 млн из них являются невыездными, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

"На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными, рассказали в ФССП. Это около трети от общего числа граждан с долгами - всего их в России 18,9 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше - тогда их было 16,8 млн", - говорится в публикации.