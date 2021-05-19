В китайском Шэньчжэне по неизвестной причине накренился один из самых высоких в стране небоскребов

09:32 Источник: Эхо Москвы

В китайском городе Шэньчжэнь по неизвестной причине накренился один из самых высоких в стране небоскребов. Как сообщает Daily Mail, здание высотой 356 метров неожиданно стало раскачиваться, что вызвало панику среди прохожих и тех, кто находился внутри. Из высотки эвакуировали сотни сотрудников. При этом никаких землетрясений в районе не было. Предположительно, здание пришло в движение из-за проседания фундамента. Эхо Москвы