В китайском Шэньчжэне по неизвестной причине накренился один из самых высоких в стране небоскребов
09:32 19.05.2021 Источник: Эхо Москвы
В китайском городе Шэньчжэнь по неизвестной причине накренился один из самых высоких в стране небоскребов. Как сообщает Daily Mail, здание высотой 356 метров неожиданно стало раскачиваться, что вызвало панику среди прохожих и тех, кто находился внутри. Из высотки эвакуировали сотни сотрудников. При этом никаких землетрясений в районе не было. Предположительно, здание пришло в движение из-за проседания фундамента. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:00 19.05.2021
- На Украине хотят приобрести аналог «Железного купола»
- 09:59 19.05.2021
- За 10 лет в Москве привели в порядок 1 600 объектов культурного наследия - Собянин
- 09:25 19.05.2021
- Манижа вышла в финал «Евровидения-2021»
- 09:20 19.05.2021
- Россия выступила с инициативой стать посредником в обсуждении демаркации границы Армении и Азербайджана
- 09:05 19.05.2021
- Руководство ХАМАСа утверждает, что не готово к прекращению ударов по Израилю
- 09:00 19.05.2021
- В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае
- 08:59 19.05.2021
- Центральный детский магазин на Лубянке опечатали за нарушения противоэпидемических мер
- 08:53 19.05.2021
- Водителям напомнили о штрафе на полмиллиона рублей
- 08:39 19.05.2021
- Суд оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина
- 08:27 19.05.2021
- За последние 12 часов по Израилю выпущено 50 ракет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать