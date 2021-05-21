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В Нигерии убит глава "Боко Харам"

19:30 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перехваченные спецслужбами Нигерии в последние 72 часа переговоры исламистов свидетельствуют о том, что глава "Боко харам" Абубакар Шекау убит. Об этом сообщила в пятницу нигерийская газета "Дейли найджириэн" со ссылкой на национальное разведсообщество.

Полученная нигерийскими службами безопасности путем перехвата информация говорит о том, что Шекау погиб 19 мая во время боя на северо-востоке страны с боевиками конкурирующей группировки "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP), которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). При этом у спецслужб есть сообщения от людей, которые были очевидцами произошедшего.

В минувший четверг ряд СМИ, включая агентство Франс Пресс, передали, что Шекау тяжело ранен. Однако сейчас нигерийские спецслужбы сделали вывод, что он погиб. В прошлом власти Нигерии четыре раза объявляли о гибели Шекау, но всякий раз он появлялся снова.

По данным разведслужб, Шекау с небольшим отрядом был окружен в свой ставке в лесу Самбиса. Глава "Боко харам" отказался сдаться в плен и погиб, взорвав на себе гранату.

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