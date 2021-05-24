"Лиза Алерт": В России ежегодно пропадает более 30 тысяч детей
08:16 24.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Часто они теряются, потому что просто не умеют ориентироваться в городе. Об этом рассказал «Эху Москвы» координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.
«Более 30 тысяч детей пропадает в Российской Федерации ежегодно. <...> Дети пропадают везде - и в лесу, и в городе. Маленькие дети просто случайно делают несколько шагов в каком-нибудь торговом центре от родителей и теряются, есть подростки, которые убегают из дома по разным причинам, есть дети, которых уже начали отпускать одних в город, и, когда они возвращаются обратно, у них садится телефон. Современный ребенок с севшим телефоном — это дезориентированный человек, который не понимает, куда ему ехать или идти. За счет того, что дети постоянно сидят в телефоне, у них сужены коммуникативные навыки, они не могут спросить у прохожих», — сказал он.
Леонов отметил, что ежегодно в Российской Федерации пропадает 180 тысяч человек, 20 тысяч из них никогда не находятся.
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