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НОВОСТИ

Сбер провел мотопробег по городам воинской славы

19:10 12.05.2025

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Фото пресс-службы Сбера
Мотоклуб True Bankers MCC при поддержке Сбера провел двухдневный мотопробег по городам воинской славы, посвященный подвигу красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне более 70 участников преодолели свыше 700 километров, посетив Тверь, Осташков, Ржев и Волоколамск. В Москве старт мотопробегу дал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Состоялся большой мотопробег клуба байкеров Сбера из Москвы и Московского региона – сотрудники выступили с инициативой пройти по городам воинской славы. Двухдневный марш-бросок мы посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На этом маршруте мотоциклисты возлагали цветы у мемориалов памяти тех, кто защищал нашу Родину», – сказал Станислав Кузнецов.

10 мая участники мотопробега посетили Тверь – первый освобожденный областной центр, который стал одним из ключевых рубежей обороны Москвы. Участники возложили цветы к «Обелиску Победы» и почтили память защитников города минутой молчания.

Затем колонна направилась в Осташков – древний город на берегу Селигера, где в 1941 году приняла боевое крещение 4-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Куйбышевского района). Воинское соединение было сформировано из сотрудников финансовых учреждений и Сбертрудкасс, преемником которых стал Сбербанк. У мемориала «Ксты» мотоциклисты почтили память жертв нацистской оккупации и героев-ополченцев.

11 мая участники прибыли в Ржев – город, где в ожесточенных боях пали более миллиона солдат. Завершился маршрут в Волоколамске у мемориала «Героям-панфиловцам» (оригинальное название – «Подвигу 28»).

True Bankers MCC – мотоклуб, который объединяет людей из мира финансов, включая сотрудников группы Сбер. Ежегодно клуб проводит мотофест, в этом году в честь юбилея Победы он прошел в необычном формате – в виде мотопробега, и стал восьмым по счету.

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