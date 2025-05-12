Сбер провел мотопробег по городам воинской славы
19:10 12.05.2025
|
Фото пресс-службы Сбера
«Состоялся большой мотопробег клуба байкеров Сбера из Москвы и Московского региона – сотрудники выступили с инициативой пройти по городам воинской славы. Двухдневный марш-бросок мы посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На этом маршруте мотоциклисты возлагали цветы у мемориалов памяти тех, кто защищал нашу Родину», – сказал Станислав Кузнецов.
10 мая участники мотопробега посетили Тверь – первый освобожденный областной центр, который стал одним из ключевых рубежей обороны Москвы. Участники возложили цветы к «Обелиску Победы» и почтили память защитников города минутой молчания.
Затем колонна направилась в Осташков – древний город на берегу Селигера, где в 1941 году приняла боевое крещение 4-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Куйбышевского района). Воинское соединение было сформировано из сотрудников финансовых учреждений и Сбертрудкасс, преемником которых стал Сбербанк. У мемориала «Ксты» мотоциклисты почтили память жертв нацистской оккупации и героев-ополченцев.
11 мая участники прибыли в Ржев – город, где в ожесточенных боях пали более миллиона солдат. Завершился маршрут в Волоколамске у мемориала «Героям-панфиловцам» (оригинальное название – «Подвигу 28»).
True Bankers MCC – мотоклуб, который объединяет людей из мира финансов, включая сотрудников группы Сбер. Ежегодно клуб проводит мотофест, в этом году в честь юбилея Победы он прошел в необычном формате – в виде мотопробега, и стал восьмым по счету.
НОВОСТИ
- 20:00 12.05.2025
- Число погибших в авиапроисшествиях в РФ за 2024 год выросло втрое, до 64
- 19:20 12.05.2025
- Обвинения Польши в адрес РФ по поводу пожара в ТЦ безосновательны — Песков
- 18:40 12.05.2025
- Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась — ЦБ РФ
- 18:00 12.05.2025
- Умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова
- 17:32 12.05.2025
- Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между Россией и Украиной 15 мая
- 17:12 12.05.2025
- Пакистан намерен обсудить на переговорах с Индией проблему Кашмира — министр обороны
- 17:00 12.05.2025
- Украина давно живет в состоянии дефолта, ее госдолг превысил $180 млрд — Азаров
- 16:32 12.05.2025
- Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлен до 2030 года
- 16:12 12.05.2025
- Для общения с Россией неприемлем язык ультиматумов — Песков
- 16:00 12.05.2025
- До 35 тысяч пациентов с врожденными заболеваниями ежегодно выявляются в РФ — Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать