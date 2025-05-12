0
0
0
НОВОСТИ

Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась — ЦБ РФ

18:40 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась по сравнению с мартом, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — указывает ЦБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 12.05.2025
Умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова
0
142
17:32 12.05.2025
Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между Россией и Украиной 15 мая
0
198
17:12 12.05.2025
Пакистан намерен обсудить на переговорах с Индией проблему Кашмира — министр обороны
0
213
17:00 12.05.2025
Украина давно живет в состоянии дефолта, ее госдолг превысил $180 млрд — Азаров
0
239
16:32 12.05.2025
Контракт на прохождение воинской службы с Шойгу продлен до 2030 года
0
242
16:12 12.05.2025
Для общения с Россией неприемлем язык ультиматумов — Песков
0
261
16:00 12.05.2025
До 35 тысяч пациентов с врожденными заболеваниями ежегодно выявляются в РФ — Мурашко
0
260
15:32 12.05.2025
Стармер пообещал значительно сократить число прибывающих в Британию мигрантов к 2029 году
0
297
15:12 12.05.2025
Украина развязала против Венгрии масштабную клеветническую кампанию — Сийярто
0
338
15:00 12.05.2025
Дата-центры уже потребляют более 1% электроэнергии в мире, нарастят в 2-4 раза — Новак
0
292

Возврат к списку