Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась — ЦБ РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, но она снизилась по сравнению с мартом, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«Хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом», — указывает ЦБ.