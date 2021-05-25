Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые прибыли на российскую авиабазу Хмеймим - МО РФ

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3 совершен на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где они будут базироваться впервые. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.