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Суд Испании выступил против помилования каталонских сепаратистских политиков

16:32 26.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд (ВС) Испании выступил против помилования каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе юридической инстанции.

Как отмечается в документе, суд "выступил против предоставления любого вида помилования - полного или частичного - 12 осужденным за подстрекательство к мятежу, растрату государственных средств и неповиновение". ВС обратил внимание на отсутствие "признаков раскаяния" у заключенных.

Премьер Испании Педро Санчес ранее заверил, что правительство, за которым остается последнее слово в данном вопросе, примет решение в возможном помиловании осужденных в интересах всех жителей страны. По версии газеты "Паис", кабмин склоняется к тому, чтобы помиловать заключенных. При этом, как уточняет издание, решение суда означает, что теперь власти Испании не смогут предоставить полное помилование осужденным. У правительства остается возможность отменить часть срока или заменить его другой мерой.

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