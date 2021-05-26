Райффайзенбанк повысил целевую цену акций "Роснефти"
16:09 26.05.2021
Целевая цена акций «Роснефти» повышена Райффайзенбанком на 67% до 11 долл. /ГДР. Это самая высокая целевая цена по акциям нефтяного мейджора, которая установлена инвестиционными банками. Как говорится в отчете Райффайзенбанка, оценка была дана с учетом сразу нескольких факторов.
Во-первых, в оценку акций компании была включена часть NPV (чистой приведенной стоимости) ее масштабного проекта «Восток Ойл». Как сообщают аналитики банка, при цене нефти в 60 долларов за баррель и премии за качество нефти в 5 долларов за баррель, NPV «Восток Ойл» была рассчитана банком на уровне 89 млрд долл. При использовании в расчетах премии в 10 долларов за баррель NPV повышается до 100 млрд долл. Во-вторых, был учтен прогноз существенного улучшения финансовых показателей «Роснефти» по итогам 2021 года – маржа свободного денежного потока (СДП) 15%, дивидендная доходность 7% или 38 руб. /акция. При этом в нынешнем году предполагается рост EBITDA на 61% до 26,8 млрд долл. по сравнению с 2020 годом, а СДП вырастет до 11 млрд долл.
В-третьих, аналитики банка снизили средневзвешенную стоимость капитала «Роснефти» с 9,1% до 8,8% в результате снижения премии за риск акционерного капитала для РФ на 0,5% – до 7,25%.
Напомним, в апреле Газпромбанк также повышал целевую цену по акциям «Роснефти» сразу на 30% до 10,1 доллара за ГДР.
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