Банк БРИКС не признает политику протекционизма и запугивания — глава НБР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Нового банка развития (НБР) БРИКС считает неприемлемым протекционизм и политику запугивания во взаимоотношениях между членами международного сообщества. Об этом заявила глава НБР, бывший президент Бразилии (2011-2016) Дилма Руссефф.

«Односторонний подход — это признак регресса, подменяющий верховенство закона и сотрудничество навязыванием грубой силы, — подчеркнула она, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи форума „Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК). — В этой ситуации мы должны вновь подтвердить некоторые фундаментальные ценности, а именно: многосторонность, взаимное уважение между всеми сторонами, общее процветание и отказ от протекционизма“.

Как уточнила руководитель НБР, нынешние тарифные войны «крайне опасны, еще больше тормозят процесс сотрудничества между странами и их развитие». По ее словам, повышение общего уровня жизни в ходе международной торговли, культурное взаимодействие, передача технологий, устойчивое развитие логистики и цифровизация, а также преобразования в области энергетики — то, что «может принести ощутимую пользу», «продемонстрировать новый пример сотрудничества по линии Юг — Юг».

«Это резко контрастирует с протекционистской политикой, которая активизировалась в последние годы и не представляет собой что-то новое, — отметила Руссефф. — За эти годы мы наблюдали за [введением] тарифов, технологическим эмбарго, финансовыми санкциями и использованием доллара в качестве инструмента принуждения, а также за попытками подорвать глобализацию, которые привели к фрагментации производственных цепочек и препятствовали совместному развитию стран».

Она отметила, что финансовая организация, основанная странами БРИКС, стремится поддерживать развитие глобального Юга, не выдвигая никаких условий и уважая суверенитет каждого государства. «Мы первый глобальный многосторонний банк развития, созданный исключительно развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком», — добавила Руссефф.