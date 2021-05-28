Глава Ryanair назвал неточной расшифровку властей Белоруссии о переговорах пилота - Reuters
13:32 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал "неправдивой и неточной" предоставленную Министерством транспорта Белоруссии расшифровку переговоров пилота лайнера, совершившего экстренную посадку в Минске, с диспетчерами. Как сообщило в пятницу агентство Рейтер, глава Ryanair выразил соответствующее мнение в письме к министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко от 26 мая.
"У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза [нахождения] взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказались связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - отмечается в письме О'Лири.
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