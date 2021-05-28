США предложили Турции альтернативу С-400

18:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты представили Турции альтернативу по теме приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью телеканалу "Си-эн-эн тюрк".

"Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они [Турция] точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь", - подчеркнула Шерман, не уточнив, о какой альтернативе идет речь.

Шерман также прокомментировала предстоящие переговоры президентов США и Турции Джо Байдена и Тайипа Эрдогана, которые могут состоятся 14 июня. "Президент [Байден] выразит озабоченность по поводу прав человека и демократии, особенно по поводу того, какого пути придерживается Турция", - добавила она.

Заместитель госсекретаря США провела накануне в Анкаре переговоры с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Это был первый визит представителя администрации Байдена в Турцию на высоком уровне.