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Камыш включили в список угроз пожарной безопасности

21:36 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камыш, тростник и кустарник добавили в число причин, из-за которых населенные пункты будут считаться подверженными риску возникновения природных пожаров. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в правила противопожарного режима в РФ. Так, в пункт о паспортах населенных пунктов, которые составляются каждый год в случае, если населенный пункт подвержен рискам природных пожаров, вносятся дополнения о камыше и тростнике. "Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в случае его примыкания к земельному участку, заросшему камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений)".

Речь идет о населенных пунктах, которые находятся не более чем в 50 метрах от зарослей камыша или кустарника. Кроме деревень, паспорта в таких случаях должны оформляться также на детские лагеря и садоводства (они также будут поставлены на контроль в пожароопасный сезон).

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

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