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Екатеринбург: Мужчина открыл стрельбу по людям

19:25 30.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", - сказал собеседник агентства.

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