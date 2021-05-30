Екатеринбург: Мужчина открыл стрельбу по людям

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина в микрорайоне Химмаш Екатеринбурга открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина открыл стрельбу, есть пострадавшие. Он сделал минимум 10 выстрелов", - сказал собеседник агентства.