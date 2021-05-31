Власти РФ готовят решения на случай отключения от SWIFT - Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России и соответствующие структуры работают над тем, что будет предпринято, если страну отключат от международных платежных систем. Об этом заявил в понедельник на пресс- конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я уверен, что наше правительство, Центральный банк, соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм Всемирной торговой организации", - сказал он.