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Петр Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию летнего отдыха детей

13:39 01.06.2021

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Фото Александра Чикина
В День защиты детей вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию качественного и безопасного отдыха школьников и дошкольников во время каникул. «Для государства тема воспитания детей, их становления, здоровья, обучения является ключевой. Это лето будет не совсем обычным – вы знаете, что из-за ситуации с коронавирусом границы многих государств закрыты. Значит, наши дети будут отдыхать дома, в Крыму, в Краснодарском крае и других регионах. Позади у них непростой учебный год, и наша общая задача – сделать так, чтобы школьники смогли как следует восстановиться», – отметил Толстой.

Как отмечает парламентарий, возможность для отдыха должна быть предоставлена и детям из малообеспеченных семей. При этом важно обеспечить безопасности этого процесса. «Самое главное для родителей – чтобы их дети были в безопасности, и чтобы они интересно, с пользой проводили время», – считает депутат.

Согласно данным Минпросвещения, нынешним летом почти 38 000 компаний, которые занимаются организацией отдыха и оздоровления детей, смогут принять более 4 млн посетителей.

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