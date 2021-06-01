Сбер стал первым в ренкинге банков, лидирующих по качеству обслуживания людей с инвалидностью

13:04

Сбер занял первую позицию в интегральном ренкинге российских банков по качеству обслуживания лиц с инвалидностью, составленном аналитическим центром НАФИ по заказу Центробанка. Подобную оценку доступности финансовых услуг в РФ проводят с 2017 года, в ходе исследования люди с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательных функций оценивают работу подразделений банков, их контактных центров, сайтов и мобильных приложений.

«Мы понимаем, с какими трудностями встречаются в жизни наши клиенты с особенностями, и хотим им помочь, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание доступности своих сервисов. Сбер воспринимает создание равных возможностей для всех как важнейшую социальную часть своей ESG-трансформации, и мы рады, что, судя по ренкингу НАФИ, клиенты высоко оценивают наши усилия».

В нынешнем году в интегральный ренкинг были включены такие показатели, как адаптированность банковских офисов, банкоматов, терминалов и касс, качество обслуживания, полнота информирования о специальных условиях обслуживания и уровень обученности сотрудников принципам обслуживания людей с инвалидностью, а также общие впечатления от посещения подразделения. Также при работе контактных центров дополнительно оценивали удобство использования автоответчика, а при тестировании мобильных приложений и сайтов – удобство их интерфейсов и корректность взаимодействия с программами экранного доступа, а также простота навигации для пользователей с нарушениями зрения.