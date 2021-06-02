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Дмитрия Гудкова задержали на двое суток до суда

09:05 02.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Политика Дмитрия Гудкова задержали на двое суток до суда. Его подозревают по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Статья предполагает до пяти лет тюрьмы. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015 году. Родные оппозиционера утверждают, что он не имел к этому никакого отношения.

Политолог Екатерина Шульман считает, что давать реальные сроки Дмитрию Гудкову, другим оппозиционерам и их сторонникам не собираются, а планируют лишь обезопасить от них предвыборный процесс. Такое мнение Екатерина Шульман высказала в эфире «Эха Москвы».

По словам Екатерины Шульман, после выборов в Госдуму может начаться похожая подготовка к президентским выборам.  Эхо Москвы

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