Дмитрия Гудкова задержали на двое суток до суда
09:05 02.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Политика Дмитрия Гудкова задержали на двое суток до суда. Его подозревают по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Статья предполагает до пяти лет тюрьмы. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015 году. Родные оппозиционера утверждают, что он не имел к этому никакого отношения.
Политолог Екатерина Шульман считает, что давать реальные сроки Дмитрию Гудкову, другим оппозиционерам и их сторонникам не собираются, а планируют лишь обезопасить от них предвыборный процесс. Такое мнение Екатерина Шульман высказала в эфире «Эха Москвы».
По словам Екатерины Шульман, после выборов в Госдуму может начаться похожая подготовка к президентским выборам. Эхо Москвы
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