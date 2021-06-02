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В Литве введен запрет на въезд в страну за поддержку нарушения норм международного права

13:05 02.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на въезд иностранцам, поддерживающим, по мнению Вильнюса, осуществляемые другими государствами нарушения норм и принципов международного права, вступил в среду в силу в Литве. Такая установка содержится в поправках к закону о правовом положении иностранцев, которые 20 мая были приняты Сеймом (парламентом) республики.

Как отмечал председатель парламентского комитета по внешней политике Жигимантас Павилёнис, выступивший одним из инициаторов поправки, основанием для запрета на въезд в Литву в течение пяти лет следует считать активную поддержку или участие иностранца в деятельности других государств, попирающей нормы и принципы международного права. Решение о запрете по представлению министра иностранных дел принимается главой МВД.

Эта инициатива появилась на фоне запрета на въезд в Литву, объявленного российскому певцу Филиппу Киркорову. Он был внесен в черный список департаментом миграции по ходатайству МИД республики из-за неприемлемой для Вильнюса позиции в отношении воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Киркоров обратился с жалобой в Вильнюсский окружной административный суд. Певец просит отменить решение департамента миграции, согласно которому ему запрещен въезд в Литву на пять лет. Жалоба была принята судом. Решение по ней ожидается 14 июня.

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